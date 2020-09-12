Токаев доволен развитием отношений с Китаем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу принял министра иностранных дел Китая Ван И.

Токаев «высоко оценил интенсивную динамику и дружественный характер казахстанско-китайских отношений, основанных на тесном политическом диалоге и взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве», - говорится в сообщении Акорды.

Президент подчеркнул важность реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, в том числе в сфере сельского хозяйства. Он также подтвердил приглашение председателю Китая Си Цзиньпину вновь посетить Казахстан.

Ван И в свою очередь отметил, что Китай «придает большое значение расширению торгово-экономических связей с Казахстаном, являющихся одним из важнейших элементов двусторонней повестки дня».

Ранее в субботу Ван И встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которого он пригласил посетить в ближайшее время Китай.