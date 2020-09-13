В Алматы проходит митинг за кредитную амнистию и против китайской экспансии

На митинге заявлены две темы: противодействие китайской экспансии и требование кредитной амнистии для населения.

«Мы в связи с пандемией потеряли работу. Также сейчас у нас маленькая заработная плата и поднялись цены на продукты питания. Например, мы получаем всего 60-70 тысяч тенге. Правительство это не контролирует. На данный момент нам не хватает денег на лекарства и продукты. В течение трех месяцев пандемии мы никуда не ходили, потому что власти требовали сидеть дома. Потом мы наткнулись на банковский рэкет. Нам угрожали менеджеры банка. Они говорили, что если Касым-Жомарт Токаев объявил карантин, то у нас это не работает. Звонили нам в 12 часов ночи. Говорили, чтобы мы шли работать и оплатили кредит. Если честно, если бы у меня была хорошая зарплата, то я не взяла бы кредит. Мне пришлось его взять. Получается, я столько лет выплачиваю необоснованные проценты и пособия. Почему наш президент Касым-Жомарт Токаев не говорит от лица народа и не устраивает кредитную амнистию? Мы не знали, что будет такая ситуация в стране. Мы не виноваты в этом», – рассказала активистка Гулбану Кадыркулова.

Участники митинга требуют освобождения политических заключённых, включая общественника и эколога Макса Бокаева и поэта Арона Атабека.

В сквере Шокана Валиханова наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.