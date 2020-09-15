Минобразования планирует обновить базу тестов для ЕНТ по примеру западных SAT и PISA

Глава министерства образования и науки Асхат Аймгамбетов во вторник сообщил на своей странице в Facebook , что процедура сдачи ЕНТ снова будет модернизирована, а тесты – пересмотрены.

Аймагамбетов напомнил, что в прошлом году было принято решение об ужесточении правил ЕНТ, чтобы обеспечить академическую честность. В частности, если раньше при попытке пронести запрещенные предметы они просто изымались у абитуриентов, но при этом их все равно допускали до сдачи тестирования, то теперь появилась норма об аннулировании результатов тестирования в случае обнаружения запрещенных предметов. При этом неважно, успел тестируемый ими воспользоваться или нет.

«Число таких нарушений доходило до 100-150 тыс. по всей стране. А если телефон обнаруживался во время экзамена, комиссии нужно было еще доказать, что тестируемый успел им воспользоваться. Все это приводило к снижению доверия к процессу проведения ЕНТ, и поэтому при составлении новых правил мы учли все эти моменты. В итоге число проноса запрещенных предметов на экзамен снизилось в 70 раз: в 2019 году было изъято 128 тыс. телефонов, в 2020 году – около 2500», - отметил глава МОН.

Но при этом, по его словам, в 100 раз выросло количество фактов аннулирования результатов. Так, за 128 тыс. фактов проноса запрещенных предметов в 2019 году были аннулированы результаты ЕНТ только у 24 абитуриентов, а в 2020 году – у всех 2500 человек, у которых были обнаружены запрещенные предметы.

«Да, снизился и средний балл ЕНТ, и в процентном выражении намного снизилось число абитуриентов, набравших пороговый балл. Но это та цена, которую мы должны были заплатить за академическую честность», - констатировал Аймагамбетов.

Вместе с тем за слабую организацию работы и нарушение правил проведения процедуры были наказаны члены и руководители комиссий, правда, министр не уточнил их количество. Он отметил, что ведомству «приходилось ежедневно вносить изменения в составы комиссий при пунктах проведения ЕНТ, заменять или отстранять от этой работы недобросовестных коллег», а в нескольких пунктах пришлось отменить и перенести тестирование на другие дни «из-за открытых и наглых попыток организации массовых нарушений». По информации Аймагамбетова, «это было в ВКО и Туркестанской области».

Кроме этого, несколько десятков абитуриентов были лишены грантов после просмотра видеозаписи процедуры сдачи тестирования за использование запрещенных предметов.

«Все эти решения даются непросто, мы понимаем, что это совсем молодые ребята, но тем не менее важно обеспечить соблюдение правил и приучить всех выпускников рассчитывать только на свои силы. Результаты даже первого года уже вселяют оптимизм, уверен, что в следующем году будет совершенно иная картина», - отметил глава МОН.

«Коллегиально мы пришли к выводу о необходимости модернизации самой процедуры проведения ЕНТ. В век цифровизации недопустимо тратить 1,5 млрд тенге на обеспечение участия в составах комиссий нескольких тысяч человек, тем более, что это не дает должного эффекта. Поэтому процедура поэтапно перейдет в электронный формат с обеспечением современной системой прокторинга и видеонаблюдения», - сообщил он.

Помимо этого, будут пересмотрены и сами тесты, содержание которых вызывает «большую критику». Аймагамбетов отметил, что несмотря на то, что в последние годы проводилась работа по обновлению базы тестов, «часть вопросов все еще нацелена на зазубривание и запоминание фактов, причем не самых важных», а «от этого теряется важность самого процесса обучения».

«Во главу угла должны быть поставлены критическое мышление и функциональная грамотность, а не автоматическое воспроизведение заученной информации. Нам предстоит решить вопрос по полному обновлению базы тестов по примеру западных SAT и PISA, когда оценивается функциональная грамотность и умение применять знания на практике. И это должны быть вопросы совершенно другого характера, которые невозможно зазубрить, а соответственно и списать», - подчеркнул министр.

Он добавил, что после того, как ЕНТ разделили на выпускные экзамены в школах и вступительные экзамены в вузы, «появилась возможность рассмотреть вопросы по изменению подходов к оцениванию необходимых компетенций, так как ЕНТ – это оценивание не того, что он учил в школе, а готовности обучаться по выбранной специальности в вузе».

«Это большая и очень серьезная работа, которую предстоит осуществить в ближайшие годы. Безусловно, все эти меры будут заранее обсуждены с экспертами и педагогами на основе научных данных. И только после этого будет принято окончательное решение», - заключил Аймагамбетов.