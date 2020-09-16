Казахстан и Украина будут оказывать друг другу правовую помощь по уголовным делам

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Украиной о правовой помощи по уголовным делам». Как заявил депутат Василий Олейник, за последние 2 года 8 месяцев Казахстан направил в Украину 44 запроса о правовой помощи.

«За последние 2 года 8 месяцев между Казахстаном и Украиной увеличилось количество запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам. Нашей страной направлено 44 таких запроса, и от Украины поступило 13. Кроме того, за этот период Украиной нам выдано 5 граждан Республики Казахстан, скрывавшихся у них от правосудия. Еще 5 наших граждан подлежат выдаче», - сообщил Олейник.

По его словам, в соответствии с положениями настоящего договора стороны представляют друг другу максимальную правовую помощь по уголовным делам, осуществляют добровольную передачу и обмен информацией о преступлениях и об уголовном преследовании. В договоре изложен организационно-правовой механизм реализации правовой помощи, формы и содержания запросов, регламентируются гарантии неприкосновенности лиц и иммунитет. Определены перечень оказываемой помощи и основания для ее отказа, условия о конфиденциальности и ограничении в использовании сведений или доказательств, полученных по запросам о правовой помощи. Также обозначены условия временной передачи лиц, находящихся под стражей, гарантией их прав и других лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны на основании запроса о помощи. Оговорены вопросы создания совместных следственных групп, производства обыска, изъятия предметов, установления банковских счетов, процедуры конфискации, возвращения доходов, а также расходов, связанных с реализацией настоящего договора и другие.