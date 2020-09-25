По информации суда, он воевал на стороне ДНР и ЛНР
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Алматинский суд приговорил участника боевых действий на Донбассе к трем годам лишения свободы

Алматинский суд приговорил казахстанца за участие в боевых действиях на Донбассе к трем годам лишения свободы.

«Приговором суда гражданин О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса республики и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Установлено, что подсудимый в период с сентября 2014 года по 2016 год, находясь на территории Украины, «умышленно и неправомерно» участвовал в боевых действиях на стороне самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики против Вооруженных сил Украины», - сообщили в суде.

Суд при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств учел признание подсудимым своей вины и чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного дела, а также отсутствие судимости.

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