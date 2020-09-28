Открыт международный аэропорт Туркестана

В 20 км от города Туркестан открыли аэропорт. Участие в церемонии принял первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

«Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия международного аэропорта города Туркестана. Аэропорт, расположенный в 20 км от города, был возведен в соответствии с международными стандартами, с использованием современных технологий», - написал пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай в Twitter.

Строительство международного аэропорта Туркестана в поселке Шага завершили в срок – ранее сообщалось, что оно будет завершено в сентябре этого года.

В комитете гражданской авиации сообщили, что с нового международного аэропорта на первом этапе казахстанскими авиакомпаниями будут открыты рейсы в столицу, Алматы и в дальнейшем в качестве Туркестан будет соединен с другими областными центрами Казахстана.

«На первоначальном этапе авиакомпанией Turkish Airlines планируется открытие рейсов в Стамбул. Также аэропорт г. Туркестан будет включен в режим «открытое небо» для полетов иностранных авиакомпаний, что сделает его привлекательным для расширения географии полетов и способствовать привлечению потока зарубежных туристов», - говорится в сообщении КГА.

По данным ведомства, площадь аэропорта составляет 905 га, площадь пассажирского терминала - 10,5 тыс. кв. м, а пропускная способность – 450 пассажиров в час. А в год терминал будет обслуживать около 3 млн пассажиров.

Строительством занималась турецкая компания YDA Group.