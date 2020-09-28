Украина открывает въезд иностранцам

Запрет на въезд иностранных граждан в Украину, который был введен на период с 27 августа по 28 сентября, утратил силу. Иностранцы теперь могут въезжать в Украину, передает Громадское .

Как сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы Андрей Демченко, с марта действовали различные ограничения на границе, связанные с недопущением распространения коронавируса на территории Украины. В то же время с 27 августа и по 28 сентября фактически действовал запрет въезда иностранцам. «Были четко определены категории иностранных граждан, которые могли попасть на территорию нашей страны. С полуночи сегодня эта норма прекратила действовать», - сообщил он.

Все страны мира в Украине внесены в зеленый и красный списки. Гражданам, прилетающих из стран, включенных в "красный список" нужно иметь действительный пцр-тест и страховку на время пребывания в стране. Для прилетаюших из стран из "зеленого списка" ограничений нет.

Согласно данным Минздрава Украины, Казахстан в настоящее время входит в "зеленый список". Полеты в Украины из Казахстана возобновились в августе.

В Украине уже больше 200 тысяч случаев коронавируса, в последние недели число новых случаев колеблется в диапазоне 2-3 тысяч в сутки.