В городе Булаево на севере Казахстана установили блокпосты

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО, за последние две недели в районе зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции, в том числе в районном центре – 15 случаев. А в соответствии с протоколом заседания региональной комиссии при акимате области от 6 октября режим карантина в сельских населенных пунктах вводится в случае 3-5 и более фактов заражения коронавирусной инфекцией, в районных центрах – в случае 7 и более фактов заражения. Поэтому, как пояснили в департаменте, на основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при акимате района Магжана Жумабаева принято постановление главного государственного санитарного врача района «О введении ограничительных мероприятий на территории города Булаево».

«С целью пресечения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в местах въезда/выезда из города Булаево установлено четыре поста полиции для контроля за запретом въезда и выезда. Разрешается въезд/выезд на места постоянного проживания до 00.00 часов 10 октября. Исключение только для транзитного грузового автотранспорта, а также грузового автотранспорта с продовольственными, сельскохозяйственными и иными товарами для нужд населения, въезда/выезда по медицинским показаниям», - проинформировали в ведомстве.

Также жителям города предписано ограничить выход из квартир (домов) с 22:00 до 6:00 (исключение: на работу и за медицинской помощью). В остальное время разрешается ходить на работу, в ближайший магазин, аптеку, а также выносить мусор. Запрещены визиты соседей, знакомых, родственников, коллег. Установлены ограничения на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых после 19:00, а гражданам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, за исключением госорганов, акиматов, правоохранительных органов, медучреждений, а объекты общественного питания, СМИ, СТО, объекты ритуальных услуг, продуктовые магазины, специализированные магазины по реализации дезинфицирующих средств, строительных материалов, авто и сельхоззапчастей, аптеки, объекты торговли будут работать только с 9:00 до 16:00, с соблюдением санитарных норм, масочного режима и наполняемости не более 1 человека на 5 кв. м.

Город Булаево – это еще и железнодорожная станция, которая относится к Южно-Уральской железной дороге, и пункт пропуска на границе с Российской Федерацией.