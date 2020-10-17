Ему было 50 лет
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Умер мажилисмен Щегельский

В субботу на 51-м году жизни скончался от сердечного приступа депутат мажилиса Глеб Щегельский, сообщила пресс-служба палаты.

"Это был человек с исключительными человеческими и профессиональными качествами, очень чуткий, внимательный и ответственный. Он был истинным патриотом Казахстана", - говорится в соболезновании спикер мажилиса Нурлана Нигматулина.

Щегельский был депутатом от "Нур Отана", возглавлял комитет по вопросам экологии и природопользованию. Он избирался по спискам партии власти в 2012 и 2016 годах.

Щегельский родился в Акмолинской области, но большую часть жизни прожил в Актюбинской области, где его семья владела бизнесом, его мать Наталья Бандровская - основательница медиа-холдинга "Рика-ТВ". В начале 2000-х Щегельский работал первым замакима Актобе, до и после этого занимался бизнесом, в начале 2010-х вернулся на госслужбу.

Младший брат Щегельского Всеволод - депутат маслихата Актюбинской области.

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