Умер мажилисмен Щегельский

Ему было 50 лет
В субботу на 51-м году жизни скончался от сердечного приступа депутат мажилиса Глеб Щегельский, сообщила пресс-служба палаты.
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