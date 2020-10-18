Этнические казахи из Китая Мусаханулы и Алимулы получили статус беженца в Казахстане

Бежавшие из Китая этнические казахи Кастер Мусаханулы и Мурагер Алимулы в минувшую пятницу получили статус беженца в Казахстане сроком на один год. Заявление о предоставлении статуса беженца рассмотрела управление миграционной службы департамента полиции Акмолинской области на заседании межведомственной комиссии.

Алимулы сказал Vласти, что пока не знает радоваться этой новости или нет, поскольку беженцы надеялись получить соответствующий статус на долгий срок. «Нам присвоили статус беженцев. Сначала мы думали, что нам дадут убежище пожизненно, но дали только один год. Что будет с нашей судьбой через год - неизвестно. Мы за это беспокоимся. Поэтому пока мы не понимаем пользу и вреда от этого», - сказал Алимулы.

Адвокат Бауыржан Азанов, представлявший Мусаханулы и Алимулы говорит, что статус беженца через год должен быть продлен.

«Сейчас единственный выход - получить статус лица без гражданства. То есть ни к какой стране не относится - ни к Казахстану, ни к Китаю. Как только получат статус лица без гражданства, они могут в течение 5 лет обратиться с заявлением о предоставление гражданства Республики Казахстан, как этническим казахам, прибывшим из-за границы. Им дадут гражданство потому, что у них есть привилегия – они этнические казахи. Они могут сразу обращаться, не ждать», - сказал адвокат.

По словам Серикжана Билаша, активиста организации «Нағыз Атажұрт еріктілері», защищающей права казахов в Китае, к настоящему времени из этой страны бежали шесть казахов, Мусаханулы и Алимулы – первые, кто получил статус беженцев.

«Я считаю, что тот факт, что власти Казахстана предоставили этим двум молодым людям статус беженцев, является признанием того, что в Синьцзяне есть лагерь, где положение казахов тяжелое, и казахи вынуждены бежать за границу. То есть, я думаю, что власти Казахстана официально первый раз признали о существовании концлагеря в Китае. И я думаю, что это хоть и слабое, но это было предупреждение властей Казахстана Китаю», - подчеркнул Билаш.

В октябре прошлого года Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы незаконно пересекли государственную границу и попросили политического убежища в Казахстане. Они рассказали, что были вынуждены бежать из Китая из-за проводимой в Синьцзяне политики по дискриминации этнических меньшинств. Позже их задержали и признали виновными в «умышленном незаконном пересечении государственной границы» и каждого приговорили к году лишения свободы. 22 июня этого года они вышли из колонии в Семее Восточно-Казахстанской области.

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