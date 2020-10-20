Протаранивший в Алматы блокпост экс-полицейский приговорен к 10 годам лишения свободы

Карасайский районный суд Алматинской области вынес приговор экс-полицейскому, протаранившему блокпост в Алматы в мае этого года. Тогда погибли двое сотрудников полиции.

Как сообщает Sputnik Казахстан, Азата Азаматова, обвиняемого по статье 345 Уголовного кодекса, приговорили к 10 годам лишения свободы. Такой же срок запросил для него накануне гособвинитель.

«Следствие доказало вину подсудимого. Азата Азаматова, гражданина Казахстана 1994 года рождения, решено отправить в колонию средней безопасности на 10 лет», - сказал судья Мади Кошикбаев.

Кроме того, Азаматов должен выплатить компенсации родным погибших полицейских.

Самого подсудимого на оглашении приговора не было: он находится в изоляторе временного содержания департамента полиции Алматы, который закрыт на карантин.

Ранее на очередном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. С его слов, он уснул за рулем. Накануне его пригласили на встречу в поселок Коксай, где он пил пиво в машине с бывшими коллегами. Момент ДТП он не помнит, очнулся только в больнице.

Напомним, рано утром 25 мая 28-летний водитель автомашины марки «BMW» в микрорайоне Коксай Карасайского района протаранил блокпост и врезался в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. Один из них скончался до приезда скорой помощи, второй умер позже в больнице, не приходя в сознание. Третий полицейский находился в реанимации 7-й горбольницы.

По информации ДП, водитель был в состоянии алкогольного опьянения и ранее работал в полиции 6 лет, но «за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей получил четыре дисциплинарных взыскания», что «стало причиной его увольнения из органов внутренних дел». Досудебное расследование изначально было начать по части 2 статьи 99 УК РК (убийство). Глава МВД Ерлан Тургумбаев заявлял, что виновник аварии был уволен из полиции за 4 дня до происшествия. Также в МВД заявляли, что причиной аварии «стали упущения в профилактической работе с личным составом и непринятие своевременных мер реагирования в отношении сотрудников, совершивших правонарушения и дисциплинарные проступки». По итогам служебной проверки приказом Тургумбаева в отношении 9 сотрудников из числа руководящего звена были приняты меры дисциплинарного взыскания.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших инспектора службы полка патрульной полиции Жараса Жангазиева орденом «Айбын» ІІ степени, а полицейского полка патрульной полиции Дастана Абдыканова – орденом «Айбын» ІІІ степени.