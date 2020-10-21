Выборы в мажилис пройдут 10 января 2021 года

«Назначить очередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, на 10 января 2021 года. Назначить очередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, на 11 января 2021 года», - говорится в тексте указа.

Центральной избирательной комиссии поручено организовать подготовку и проведение выборов, а правительству, акимам столицы, Алматы, Шымкента и областей – «принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению очередных выборов».

Как отметил президент в своем обращении, выборы пройдут в конституционные сроки.

«Сегодня мною подписан указ о назначении выборов депутатов мажилиса парламента. Постановлением Центральной избирательной комиссии назначены выборы депутатов маслихатов всех уровней. Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года. У всех политических партий было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры», - отметил Токаев.

Он добавил, что ЦИК и генеральная прокуратура будут вести постоянное наблюдение за соблюдением законности, прозрачности и справедливости выборов.

Глава государства также напомнил, что «до начала новой избирательной кампании предприняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны». В частности, внесены поправки в законодательство, предусматривающие введение института парламентской оппозиции и регламентацию ее деятельности, введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодежи, а предстоящие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам.

«Пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии, активизирует деятельность политических партий. Эти нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны», - уверен президент.

Токаев также подчеркнул, что «в это непростое время перед Казахстаном стоят задачи принятия эффективных антикризисных мер, обеспечения устойчивого экономического развития, социального благополучия наших граждан и повышения благосостояния народа».

«Эти приоритеты были сформулированы в моем послании народу Казахстана. Обновленный состав парламента и местных представительных органов сосредоточит свое основное внимание на качественном законодательном обеспечении социально-экономических реформ в нашей стране. Предстоящие выборы вновь продемонстрируют твердую приверженность Казахстана последовательной демократизации и модернизации политических институтов, которые обеспечат обновление политической системы страны», - заявил глава государства.

Он призвал казахстанцев «проявить активную гражданскую позицию и принять ответственное участие в предстоящих выборах в мажилис парламента и маслихаты.