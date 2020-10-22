ОСДП обсуждает различные идеи по организации избирательной кампании

В Общенациональной социал-демократической партии считают, что все политсилы должны принять участие в предстоящих парламентских выборах и готовятся выбрать, как организуют свою избирательную кампанию.

«Именно через выборы реализуется право на управление государством, поэтому ОСДП, как и любая другая политическая партия, в принципе, должна участвовать в этих процессах», - говорится в заявлении председателя партии Асхата Рахимжанова, распространенном в четверг.

«Внутри партии обсуждаются различные предложения по организации электоральной кампании. В ближайшее время по этому вопросу будет принято общее партийное решение», - отметил Рахимжанов.

Ранее в комментарии Vласти он не исключал, что в партийные списки ОСДП на выборах войдут представители других политических сил.

«На повестке [вопрос объединения] стоит. Но с учетом последних событий – атомизации всей протестной волны – очень сложно найти несколько идей, позволяющих объединить усилия, причем даже не для создания приемлемой для всех политической организации, а для совместной борьбы за лучшее будущее и изменение системы. Но переговоры сейчас идут и, я думаю, мы сможем провести [эту борьбу]», - говорил Рахимжанов.

Выборы в мажилис и маслихаты пройдут 10 января. Регистрация партийных списков стартует 10 ноября.