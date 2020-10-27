Авиакомпании накажут за посадку на борт пассажиров без ПЦР-теста – Байгабулов

Казахстанские авиакомпании допустили на свои международные рейсы 42 пассажира без ПЦР-справок, поэтому их привлекут к адмответственности, сообщил во вторник главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«С 27 октября все лица, пребывающие международными авиарейсами в Казахстан, должны быть со справками ПЦР на COVID-19. Однако авиакомпании приняли на борт самолета из стран вылета 42 пассажира без справок ПЦР, которые прибыли сегодня ночью. В отношении авиакомпаний, допустивших невыполнение введенных ограничений, будет рассмотрена административная ответственность», - сказал Байгабулов.

Вместе с тем, отметил он, все 42 казахстанца, прибывшие без справок, помещены на двое суток в карантинный стационар в столице и Алматы.

По информации главного государственного санврача на транспорте, в целом 96% или 1002 авиапассажира прилетели 27 октября со справками ПЦР из Египта, Турции и Южной Кореи.

«Справка о прохождении ПЦР-анализа действительна как на бумажном, так и электронном носителе. Срок действия справки – с даты выдачи не более 3 суток на момент пересечения госграницы», - уточнил Байгабулов.