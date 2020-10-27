Авиакомпании накажут за посадку на борт пассажиров без ПЦР-теста – Байгабулов

42 человека прилетели без справок в Алматы и столицу
Тамара Вааль, Vласть
Казахстанские авиакомпании допустили на свои международные рейсы 42 пассажира без ПЦР-справок, поэтому их привлекут к адмответственности, сообщил во вторник главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.
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