Мажилис одобрил в первом чтении проект Экологического кодекса

«Принцип «загрязнитель платит» подразумевает меры по предотвращению загрязнения и контролю. А также ответственность за восстановление причиненного ущерба окружающей среде. Государство должно создать такие условия, при которых природопользователи должны принять все меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, чем платить экологические штрафы. В случае возникновения экологического ущерба природопользователь обязан восстановить окружающую среду до первоначального состояния. Предусмотрен переход на комплексные экологические разрешения для объектов первой категории с условием внедрения наилучших доступных технологий. Также предлагается обязательность получения КЭР (комплексное экологическое разрешение – V) для вновь вводимых предприятий», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

По его словам, с внедрением наилучших доступных технологий изменится текущая экологическая ситуация в стране. Он рассказал, что на первом этапе запланирован перевод на наилучшие доступные технологии 50 крупнейших предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей, на которые приходится 80% загрязнения.

Также в проекте кодекса предусмотрено требование о прохождении оценки воздействия на окружающую среду в отношении крупных предприятий первой категории, перечень которых будет пересмотрен и внимание будет сконцентрировано на действительно экологически опасных объектах. Во всех стадиях оценки будет участвовать общественность. Объекты второй категории будут проходить через скрининг (процедура необходимости или отсутствия необходимости проведения ОВОС), отметил министр, а в целях учета объектов третьей категорий (склады, мебельные цеха, бетонорастворные узлы и прочие объекты, деятельность которых носит локальный, незначительный характер загрязнения окружающей среды), будут приниматься декларации Объекты четвертой категории (автомойки, СТО, объекты общественного питания, объекты микробизнеса с котельными установками малой мощности для собственных нужд) полностью освобождаются от регулирования.

Мирзагалиев также отметил, что в настоящее время в действующем законодательстве отсутствует обязательность целевого расходования поступивших платежей за эмиссии на природоохранные мероприятия. Это привело к тому, что лишь порядка 45% поступающих средств местные исполнительные органы распределяют на охрану окружающей среды. В проекте кодекса предусмотрено, что акиматы обязаны финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%.

Кроме того, проектом кодекса предусматривается «иерархия отходов». То есть в первую очередь необходимо минимизировать образование отходов, образованные отходы нужно повторно использовать, перерабатывать, утилизировать, и лишь в последнюю очередь захоронить на полигонах. Также будет осуществляться информирование населения о рациональной системе сбора, утилизации и переработки ТБО и раздельного сбора отходов.