Сайт позволяет отправить электронную открытку депутату с вопросом
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В Казахстане запустили сайт для прямого обращения к депутатам мажилиса и маслихатов
Фото Жанары Каримовой

В Казахстане запущен сайт salemdeputat.kz, основная цель которого – предоставить возможность гражданам задать напрямую вопрос депутатам мажилиса парламента или областного маслихата.

По информации организаторов, ОФ «Zertteu Research Іnstitute», сайт позволяет отправить электронную открытку депутату, которая будет содержать вопрос, например, касательно бюджета страны, города, района или села. Депутат получит открытку на свою электронную почту. Организаторы отмечают, что отправка тематических открыток-сообщений является распространенной мировой практикой привлечения дополнительного внимания депутатов к вопросам избирателей.

«Ежегодно в осенние месяцы в парламенте и в маслихатах страны идет обсуждение проекта бюджета на следующий год, но нам кажется, граждане мало вовлечены в процесс обсуждения проекта бюджета, а иногда они даже не знают, что именно депутаты, которых они избрали, утверждают бюджет страны, области, города, района и села», - отмечает аналитик Zertteu Research Institute Алтынай Нуркеева.

По ее словам, они направили запросы во все областные маслихаты страны и попросили предоставить электронные адреса депутатов. 70% маслихатов согласились, а областные маслихаты Карагандинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей посчитали электронные почты депутатов персональными данными.

Партнерами проекта выступили «Правовой Медиа-Центр», Factcheck.kz, МИСК, «Социум-Зерттеу стратегиялық орталығы», MediaNet и Фонд Сорос-Казахстан.

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