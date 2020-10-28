В качестве компенсации за технические неполадки компания в течение недели будет начислять 5% бонусов за каждую покупку через Kaspi QR
Работа всех сервисов Kaspi.kz возобновлена
Фото с сайта factcheck.kz

Работа всех сервисов Kaspi.kz возобновлена. Чтобы компенсировать технические неполадки, с 29 октября по 4 ноября компания будет начислять 5% бонусов за каждую покупку при оплате с Kaspi Gold и Kaspi Red через Kaspi QR, говорится в её официальном сообщении.

«Все сервисы в приложении Kaspi.kz работают. Все деньги клиентов в сохранности и счета отображаются корректно. <...> Не обращайте внимания на фейковые рассылки от нехороших, недобросовестных людей. Мы всегда честно сообщаем нашим любимым клиентам о любых происшествиях на наших официальных страницах в социальных сетях», - сообщили в компании.

В среду утром сервис Kaspi kz оказался недоступен из-за технических неполадок. Пользователи столкнулись с проблемами при оплате, снятии и пополнении средств в банкоматах, а также при совершении платежей и переводов в мобильном приложении компании. В официальном сообщении пресс-служба подчеркнула, что возникший сбой не связан с кибератакой, а также заверила клиентов, что после устранения проблем деньги клиентов и вся информация об их счетах будут отображаться правильно.

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