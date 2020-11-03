В США началось голосование в финальный день президентских выборов

В нескольких штатах США - Огайо, Северной Каролине, Западной Вирджинии - открылись избирательные участки в финальный день голосования на президентских выборах. При этом 99,7 млн. американцев уже проголосовали на выборах досрочно.

Время и правила голосования регулируются законодательством каждого штата, поэтому открываться и закрываться участки в разных штатах будут в разное время.

В Нью-Гэмпшире в полночь по местному времени (11 утра по времени Алматы) уже прошло голосование в двух деревнях, которые традиционно открывают день голосования. Все их жители собираются, чтобы проголосовать в полночь, а спустя несколько минут объявляются результаты, которые те не менее не являются показательными для всей страны. По данным CNN, в одной деревне победу одержал демократ Джо Байден, в другой - республиканец, действующий президент Дональд Трамп.

В досрочном голосовании уже приняло участие 99,7 млн. американцев - это абсолютный рекорд, который позволяет аналитикам предсказывать и очень высокую явку в целом по итогам выборов. При этом в нескольких штатах засчитают голоса тех, чьи бюллетени придут по почте уже после дня голосования, если они были отправлены избирателем раньше.

Всего в США к этому моменту насчитывается около 240 млн. человек, имеющих право голоса. Аналитики ожидают явку на уровне 150 млн. - 65% от общего числа избирателей.

Многие наблюдатели предполагают, что рекордное досрочное голосование вызовет сложности при подсчете голосов, отданных до дня выборов - в некоторых штатах конверты с бюллетенями запрещено вскрывать вплоть до финального дня голосования и избирательные комиссии могут не успеть их обработать. Поэтому подсчет голосов может затянуться и победитель выборов не будет объявлен в течение нескольких дней или даже недель.

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