Трамп обещает объявить о своей победе только когда она произойдет

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов объявить о своей победе, только "если она случится" и "когда она произойдет". Таким образом он отверг появившиеся сообщения, что намерен провозгласить себя победителем до окончания подсчета голосов в колеблющихся штатах.

"Я думаю, что мы победим. Но [я провозглашу победу] только когда мы победим. Нет причин играть в игры", - заявил Трамп утром во вторник (вечером по времени Алматы) в эфире программы Fox & Friends.

Трамп звучал уставшим после нескольких напряженных финальных дней кампании. Накануне он посетил пять штатов, где встречался со сторонниками.

На выходных источники издания Axios в окружении Трампа заявили, что он намерен провозгласить победу, не дожидаясь завершения подсчета голосов в ключевых колеблющихся штатах. В них ожидают задержек с подсчетом из-за большого количества проголосовавших досрочно.

Кандидат от демократов Джо Байден утром во вторник, по информации The New York Times, вместе с супругой и двумя внучками посетил кладбище в Делавере, где похоронены его первая жена, сын и дочь. После этого Байден отправился в Пенсильванию, где намерен провести весь день.

Это один из ключевых колеблющихся штатов - в 2016 году именно Пенсильвания наряду с Мичиганом и Висконсином решили исход голосования - избиратели здесь поддержали Трампа. В течение всей избирательной кампании опросы показывали преимущество в штате Байдена, но ближе ко дню голосования результаты стали более близкими.