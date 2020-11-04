519 школьников заразились коронавирусом в Казахстане с начала учебного года

186 обучались в дежурных классах
Тамара Вааль, Vласть
С начала учебного года 519 казахстанских школьников заразились коронавирусной инфекцией, из них 186 обучались в дежурных классах, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.
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