519 школьников заразились коронавирусом в Казахстане с начала учебного года

С начала учебного года 519 казахстанских школьников заразились коронавирусной инфекцией, из них 186 обучались в дежурных классах, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

«Мы продолжаем ежедневный мониторинг за заболеваемостью коронавирусной инфекцией школьников. На сегодняшний день зарегистрировано 519 случаев коронавирусной инфекции: 186 случаев зарегистрировано среди детей, обучающихся в дежурных классах, и 333 случая среди детей, которые обучаются дистанционно», - сообщила Есмагамбетова.

По ее словам, во всех очагах определено более 3 тыс. контактных лиц, среди которых выявлено 50 заболевших.

