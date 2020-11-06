Совместные турпроекты предлагает разработать странам СНГ Казахстан

Чтобы развить отрасль туризма, которая в значительной степени пострадала от пандемии коронавирусной инфекции, Казахстан предлагает странам СНГ создавать совместные туристские проекты. Об этом заявил премьер-министр Аскар Мамин в пятницу в ходе заседание совета глав правительств СНГ.

«Одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей в мировой экономике является туризм. Согласно последнему отчету всемирной туристской организации, количество международных прибытий за первые 8 месяцев 2020 года сократилось на 70%. Уже явно, что дальнейшее развитие отрасли будет иметь место на фоне повышенных рисков и затрат, связанных с ведением бизнеса в текущих и вероятных повторных пандемий», - отметил Мамин.

По его мнению, восстановление туристического потока до пандемических уровней, даже с учетом потенциальной разработки вакцин в краткосрочной перспективе, может занять несколько лет. В то время как конкуренция на этом рынке продолжает расти. И в новых условиях ряд стран уже активно занимаются адаптацией национальных туристических секторов. В качестве примера он привел интеграцию авиакомпаний, отельного бизнеса и компаний, управляющих культурными, туристическими объектами, в единые холдинги для того, чтобы сформировать более доступный, простой и конкурентоспособный продукт.

«С учетом высокого уровня доверия, существующих экономических связей, большой потенциал имеет интеграция туристических секторов наших стран, с целью формирования туристических пакетных предложений в рамках СНГ. (…) Потенциал и потребность дальнейшей вертикальной и горизонтальной интеграции значительный. В этой связи считаю необходимым исполкому СНГ проработать совместные туристические проекты», - предложил глава правительства.

При этом он сообщил, что в данном направлении определенная работа уже проводится. В частности, Казахстан и Узбекистан готовят турпродукт «Великий шелковый путь» и проводят гармонизацию визового режима. Также принято решение о реализации высокоскоростного железнодорожного маршрута «Туркестан – Шымкент – Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива». В активной фазе находятся процессы модернизации пунктов пропуска на совместных границах.