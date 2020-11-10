Торговый баланс Казахстана впервые за 21 год сложился в отрицательных значениях – Нацбанк

Впервые с 1999 года платежный баланс Казахстана сложился на отрицательном уровне – минус $1 млрд, а за третий квартал текущего года дефицит текущего счета составил минус $5,5 млрд, сообщил во вторник в ходе заседания правительства председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«В третьем квартале 2020 года торговый баланс, по предварительным данным, впервые с 1999 года сложился отрицательным на уровне (-)1 млрд долларов США по методологии платежного баланса Нацбанка», - сообщил Досаев.

В итоге, по его словам, за 9 месяцев 2020 года профицит торгового баланса снизился на 35% до $9,1 млрд, экспорт товаров сократился на 18,4%, что связано с падением экспорта нефти и газового конденсата. А импорт товаров сократился на 10,4% в результате сокращения ввоза инвестиционных товаров на 12,6% и промежуточных товаров на 12,6%.

«В результате текущий счет платежного баланса за 9 месяцев 2020 года сложился с дефицитом и составил минус 3,8 млрд долларов США, за третий квартал 2020 года дефицит текущего счета платежного баланса составил минус 5,5 млрд долларов», - констатировал глав Нацбанка.