Ежегодно сахарный диабет обходится Казахстану примерно в $1 млрд

12 ноября были озвучены предварительные данные по проекту «Бремя диабета для Республики Казахстан». Исследование еще не завершено, но выводы неутешительные. Отмечается рост заболеваемости, к примеру, в Алматы он на уровне 7 процентов.

Кайрат Давлетов, директор Института Здоровья, КазНУ им. Аль-Фараби рассказал о том, что сейчас в стране 373 183 человек имеют диагноз «сахарный диабет». Однако официальная статистика далеко от реальной картины. Давлетов заметил, что согласно данным рандомизированных эпидемиологических исследований, распространенность диабета в Казахстане достигает 10% среди взрослого населения, что в несколько раз превышает официальные цифры.

Анализ данных Национального регистра сахарного диабета РК показал ежегодный рост распространённости сахарного диабета в Алматы с 1,74 на 2,31% с 2015 по 2019 годы, с тенденцией 7% среднегодового увеличения.

Александр Гуляев, ведущий научный сотрудник Назарбаев Университета рассказал о том, сколько стоит стране эта болезнь: официально ежегодные расходы составили более 20,5 млрд тенге в год. Более 12 млрд приходится на 30 611 пациентов с диабетом I типа и около 8 млрд на 352 022 с диабетом II типа. Получается, что на препараты для одного пациента с диабетом I типа тратится в 17 раз больше, чем на пациента с диабетом II типа. Гуляев связал это с высокой стоимостью препаратов инсулина и инсулиновых помп.

«Из числа непрямых затрат мы смогли посчитать затраты, связанные с инвалидностью по сахарному диабету и затраты, связанные с временной нетрудоспособностью, это около 103 млрд тенге. Следует учесть, что размер пособий по инвалидности не высок и не покрывает истинных нужд пациента, тем не менее, можно говорить о значительных цифрах на непрямые затраты. Кроме того, было подсчитано недополученное ВВП вследствие временной нетрудоспособности пациентов с сахарным диабетом в течение года, в итоге получена цифра в 121 млрд тенге. Сумма непрямых затрат и потерь ВВП, связанных с нетрудоспособностью пациентов при диабете, может быть определена в 128 772 779 832,1 тенге. Очевидно, что непрямые затраты превосходят прямые медицинские затраты. В целом, бремя сахарного диабета в Казахстане, рассчитанное как сумма прямых и непрямых затрат, составляет ежегодно не менее 436,4 млрд тенге или около 1 млрд долларов США», — рассказал Гуляев.

Он предположил, что выходом из сложной ситуации должна стать Национальная программа для пациентов с сахарным диабетом. В ее рамках необходимо предусмотреть внедрение инновационных технологий, инновационных препаратов, которые не только регулируют уровень сахара в крови, но и снижают риск инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и повреждения почек.

Жанай Аканов, главный внештатный эндокринолог г. Алматы, президент Казахстанского общества по изучению диабета отметил, что обеспечивать адекватную медицинскую помощь и удерживать показатели здоровья населения на высоком уровне с каждым годом становится все сложнее. «Пандемия коронавируса лишь обострила эту проблему, значительно увеличив расходы на мировое здравоохранение. В нашей клинике мы редко видим пациентов с начальной неосложненной формой диабета, в основном это пациенты в критическом состоянии, с тяжелыми осложнениями, что говорит о том, что необходим комплекс скоординированных мер от своевременной диагностики, конструктивной профилактики, эффективного лечения и своевременной реабилитации». Он отметил необходимость разработки и внедрения Национальной программы по сахарному диабету, которая помогла бы объединить лучшие и эффективные методы борьбы с сахарным диабетом.

В проекте «Бремя диабета для Республики Казахстан» участвуют экспертные и исследовательские группы КазНУ им. Аль - Фараби, Высшей школы общественного здравоохранения, Назарбаев Университета, департаменты РЦЭЗ, РЦРЗ, ФСМС и Республиканская медицинская палата. Инициатор проекта - Казахстанское общество по изучению диабета (KSSD). Специалисты изучают основные параметры 2019 года и анализируются тенденции с 2012 года по настоящее время.