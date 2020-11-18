В нем всего 19 имен - журналисты, ученые, поэты и предприниматели
Партия «Ауыл» представила свой партсписок на выборах в мажилис
Фото пресс-службы партии Ауыл

Тамара Вааль, Vласть

В среду в ходе XVIII внеочередного съезда народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» утвердила список кандидатов в депутаты мажилиса.

В него вошли всего 19 человек. В мажилисе политпартии борются за 98 мест.

В список, в частности, включены председатель правления Казахского агротехнического университета Кайрат Айтуганов, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области Карлыгаш Аралбекова, ведущий телеканала «Хабар Зейн Алипбек, главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» Куат Даурен, первый зампред партии и бывший кандидат в президенты Толеутай Рахимбеков, автор самоучителя «Ситуативный казахский» Канат Тасыбеков и другие.

Партия также приняла предвыборную программу, но заявила, что обнародует ее только после начала агитации - 10 декабря.

«Ауыл» стал первой партией, представившей свой партсписок в мажилис. Выборы состоятся 10 января 2021 года.

Партия была создана в 2002 году и ей за это время ни разу не удалось преодолеть 7%-ный порог на выборах и попасть в мажилис. В маслихатах по всей стране у «Ауыла» всего несколько депутатов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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