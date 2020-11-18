Мажилис принял проект Экологического кодекса

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект Экологического кодекса и три сопутствующих ему законопроекта.

«По замечанию, высказанному при рассмотрении Экологического кодекса на первом чтении, была доработана статья 98, так объекты I и II категории будут проходить государственную экологическую экспертизу в рамках разрешительных процедур, а объекты III категории в упрощенной форме», - сказал депутат Мансурхан Махамбетов.

Депутаты также уточнили норму, согласно которой лица, являющиеся плательщиками единого земельного налога, то есть небольшие фермерские хозяйства, не должны будут оформлять экологическое разрешение и выплачивать экологические платежи.

Проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии» разграничены вопросы получения экологического разрешения и получения заключения государственной экологической экспертизы в Лесном и Водном кодексах. В рамках рабочей группы поддержаны предложения касательно сохранения действующего порядка проведения государственной экологической экспертизы, в том числе для объектов III категории.

«В ходе подготовки ко второму чтению рабочей группой рассмотрены поправки о 100% направлении платы за негативное воздействие (эмиссии) на окружающую среду на природоохранные мероприятия местных исполнительных органов. Данные нормы предусмотрены в поправках в Бюджетный кодекс. Доработаны вопросы, связанные с экологическим страхованием, а также регламентированы вопросы ликвидации последствий операций по недропользованию и ее обеспечения», - уточнил парламентарий.

Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии» депутаты поддержали поправки по нарушению требований по охране атмосферного воздуха и охране водных объектов от загрязнения и засорения, по нарушению нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду. Кроме того, они внесли предложения, предусматривающие приостановление экологического разрешения только за отдельные виды административных правонарушений, такие как существенное и системное превышение эмиссий, нарушение запрета на захоронение отдельных видов отходов, нарушение условий экологических разрешений, сопряженного с причинением экологического ущерба и уклонение от устранения причиненного экологического ущерба.

А проектом закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» по вопросам экологии», депутаты предусмотрели понижающие коэффициенты для субъектов естественных монополий, энергопроизводящих организаций и операторов полигонов ТБО при постепенном повышении платы для объектов I категории.

«Данное положение позволит избежать скачкообразного повышения коммунальных тарифов», - почеркнул Махамбетов.

Также поправками депутаты продлили срок повышения ставок платы в 2 раза, с учетом исключения права у масхлихатов на такое повышение с 1 января 2025 года. Ранее законопроект предусматривал такое повышение с 1 января 2021 года.

Более подробно о нормах нового законопроекта Vласть писала ранее:

Мажилис одобрил в первом чтении проект Экологического кодекса