В Алматы прошел митинг за принятие нового закона об ответственном обращении с животными

В Алматы в Парке имени Махатма Ганди прошел санкционированный акиматом города «молчаливый» митинг за ужесточение наказания за жестокое обращение с животными и за принятие нового закона об ответственном обращении с ними. На митинг пришли около 50 активистов.

На митинге не было открытого микрофона и лозунгов, участники пришли с плакатами, на которых было написано: «Кроме тебя за них никто не заступится!», «Защити меня от живодёров», «Животные – не игрушки», «Бесправие животных – позор Казахстана», «В чем они виноваты?» и другими. Некоторые участники акции привели своих домашних животных, в основном собак.

Активисты потребовали ужесточить наказание за жестокое обращение с животными по статье 276 УК РК, принять новый закон об ответственном отношении к животными, поощрять волонтерскую деятельность, ввести в школьную программу уроки доброты и обучения культуре содержания домашних животных, ввести пропаганду стерилизации животных СМИ, выдавать льготные программы стерилизации и построить государственный приют для бездомных животных на территории отлова города Алматы.

Митинг проходил с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.