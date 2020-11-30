Марши соседей прошли по всей стране
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Несколько сотен человек задержано на акциях протеста в Беларуси
Фото портала tut.by

На очередных акциях протеста в Беларуси в воскресенье задержано не менее 380 человек, сообщил правозащитный центр "Вясна". Больше всего задержанных традиционно в Минске.

Акция, которая в этот раз получила название "Марш соседей", прошла в разных частях городов Беларуси. Протестующие собирались в колонны от нескольких десятков до нескольких сотен человек, передает Еврорадио.

Силовики разогнали акции не только в Минске, но и в других городах.

Минувшее воскресенье стало 16-м, когда граждане Беларуси вышли на акции протеста против нечестных президентских выборов, которые прошли 9 августа, их победителем был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие также требуют освобождения политзаключенных - ими правозащитники признали уже более сотни человека, а также прекращения насилия со стороны силовиков.

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