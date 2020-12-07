Граждане будут иметь равные права на пенсионные отчисления и перевод их в нацфонды
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Казахстан ратифицировал соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС
фото Данияра Мусирова

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза», сообщается на сайте Акорды.

Как сообщалось ранее, ратификация соглашения позволит трудовым мигрантам получать пенсию в той стране, где они работали. Им будут осуществляться пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда за счет сформированных обязательных пенсионных взносов в порядке и на условиях, которые установлены пенсионным законодательством Республики Казахстан. Соглашение также дает право трудовым мигрантам получать пособия по инвалидности, а в случае смерти, предоставляет наследникам право на получение положенных по законодательству выплат от государства. Но для этого необходимо во время работы делать отчисления в ЕНПФ.

Вступление соглашения в силу позволит урегулировать проблемные вопросы в системе пенсионных отчислений трудящихся. В частности, будут обеспечены равные права трудящихся граждан в государствах трудоустройства, будут урегулированы вопросы экспорта пенсии.

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