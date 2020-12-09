В Алматы бессимптомных больных коронавирусом будут госпитализировать

Управлением общественного здоровья Алматы принято решение в обязательном порядке госпитализировать бессимптомных больных коронавирусной инфекцией и тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. Об этом в ходе брифинга в среду сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Управлением общественного здоровья Алматы в целях уменьшения передачи инфекции в домашних очагах, где заражаются до 36% всех заболевших, (принято решение – V) определить конкретные стационары и незамедлительно приступить к изоляции и лечению больных коронавирусной инфекцией с легкими и бессимптомными формами в условиях охраняемого стационара, карантинного изолятора до прекращения выделения вируса», - заявил Бекшин.

По его словам, тактика помещения бессимптомных больных и легкими формами инфекции на дому не является эффективной и становится одним из основных источников заражения граждан, особенно детей.

«Дома находятся дети. Как бы мы ни старались, даже в больницах надевают защитные костюмы, и все равно происходит заражение. Так вот 36% на сегодня заражений приходится на домашние стационары. От бессимптомных, с легкими формами», - уточнил Бекшин.

Кроме того, считает он, в домашних условиях достаточно сложно провести заключительную дезинфекцию, а также текущую уборку. Поэтому в связи с тем, что в Алматы «не такой высокий уровень заболеваемости», есть возможность «изолировать людей, чтобы они не заражали членов семьи».