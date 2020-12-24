Евросоюз и Великобритания достигли сделки о свободной торговле после Brexit

В самое ближайшее время, напоминает ВВС, соглашение должны обсудить и предварительно одобрить послы стран ЕС в Брюсселе, после чего, как ожидается, его утвердят Европейский совет и парламент Британии. Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.