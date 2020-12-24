Переговоры завершились за неделю до окончательного выхода королевства из ЕС
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Евросоюз и Великобритания достигли сделки о свободной торговле после Brexit
Фото Reuters

Великобритания и Евросоюз согласовали все условия сделки о формате будущих отношений и свободной торговле после Brexit, сообщает агентство Bloomberg. В этим минуты премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Лондоне анонсирует достижение соглашения.

В самое ближайшее время, напоминает ВВС, соглашение должны обсудить и предварительно одобрить послы стран ЕС в Брюсселе, после чего, как ожидается, его утвердят Европейский совет и парламент Британии. Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

Британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последние дни вели интенсивные переговоры по телефону, утрясая те детали, о которых не могли договориться делегации.

Соглашение касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях.

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