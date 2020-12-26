В Алматы на стабилизацию цен на продукты направят порядка 9 млрд тенге

«Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы будет задействовано порядка 9 млрд тенге. Данные средства предназначены для реализации механизмов регулирования, в том числе расширения линейки товаров, отпускаемых по фиксированным ценам в торговых сетях города», - говорится в сообщении.

Уже достигнуты соглашения с торговой сетью «Магнум» на увеличение наименований СЗПТ с 10 до 13 позиций: добавлены сахар, масло подсолнечное и мясо говядины. Также расширится список торговых марок по отдельным позициям с 10 до 24 наименований, а общий объем реализуемой по фиксированным ценам продукции будет увеличен до 8,5 тыс. тонн. С 1 января 2021 года в торговой сети «Тоймарт» планируется увеличение наименований СЗПТ с 7 до 12 позиций: будут добавлены сахар, подсолнечное масло, лук, капуста и кефир. Количество торговых марок вырастет с 7 до 15, а общий объем продукции также будет увеличен до 1,8 тыс. тонн.

Принимаемые меры направлены на стабилизацию цен на продукцию, на которую сейчас наблюдается повышенный спрос, объяснили власти города. Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев поручил контролировать ситуацию с ценами на СЗПТ и не допускать резких скачков стоимости продукции и спекулятивных действий на рынке.

Вместе с тем акимат сообщает о начале работы по заключению «фьючерсных» договоров с дистрибьюторами и производителями на общую сумму 2,5 млрд тенге. Средства будут направлены на заготовку 21 тыс. тонн овощей для реализации в период межсезонья 2021-2022 гг., что составляет 20% от общего объема потребления. Дополнительно прорабатывается закуп 3,3 тыс. тонн продукции в стабилизационный фонд города (2 тыс. тонн сахара, 1 тыс. тонн риса и 0,3 тонны гречневой крупы).