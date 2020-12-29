Обучающиеся в России казахстанские студенты смогут защитить дипломную работу дистанционно

Дипломаты посольства провели переговоры с руководством министерства науки и высшего образования России, министерства просвещения России и ведущих вузов страны по ситуации с обучением казахстанских студентов.

«Российская сторона заверила, что казахстанские студенты, в настоящее время не имеющие возможность прибыть в Россию из-за эпидемической ситуации, могут обучаться дистанционно. В частности, министерство науки и высшего образования призвало российские вузы разработать индивидуальные учебные планы или предоставить академический отпуск», - говорится в сообщении.

Также было подчеркнуто, что в связи с переходом на удаленный формат отчислять никого не будут, а для тех студентов, кто к моменту окончания учебы не сможет попасть в страну, предусмотрена защита дипломных работ в дистанционном режиме.

Также достигнута договоренность с российской стороной о ПЦР-тестировании на коронавирус возвращающихся казахстанских студентов и обеспечении мест в общежитиях для прохождения 14-дневного карантина.

«Посольство держит на контроле ситуацию с казахстанскими студентами, работа продолжается. В случае возникновения вопросов, связанных с отчислением казахстанцев, они будут рассматриваться в индивидуальном порядке», - заверили в посольстве.