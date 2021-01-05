Токаев призвал противостоять провокациям иностранцев, сомневающихся в территориальной целостности Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в статье «Независимость дороже всего», опубликованной в газете «Егемен Қазақстан» , призвал противостоять провокационным действиям иностранцев, которые сомневаются в территориальной целостности Казахстана, и беречь наши земли.

В своей статье Токаев подчеркивает, что наша земля унаследована от предков, «никто извне не отдал казахам эту огромную территорию». А на протяжении нескольких столетий границы официально признаются международными договорами.

«Время показало, что нужно настойчиво вести переговоры и немедленно укреплять наши основы. Теперь, что бы ни говорили, у нас есть международно признанная граница, установленная двусторонними соглашениями. Теперь с ним никто не поспорит», - отметил глава государства, напомнив, что после подписания в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря наши границы не только на суше, но и на море были окончательно определены и разрешены.

Он считает, что необходимо вести воспитательную работу, «официально и публично противостоять провокационным действиям некоторых иностранцев, которые сомневаются в нашей территориальной целостности и критикуют добрососедские отношения».

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны быть готовы защищать национальные интересы», - заявил Токаев.

Также президент снов высказался о передачи земель иностранцам.

«Это общеизвестный и неоспоримый факт, что казахстанская земля не передается ни одному иностранцу и никогда не будет продана. Об этом должен знать каждый гражданин. Мораторий на отдельные положения Земельного кодекса истекает в следующем году. Очень важно ввести в оборот земли сельскохозяйственного назначения и использовать их на благо населения. Поэтому в этом году необходимо создать комиссию по земельным вопросам и договориться в ее рамках», - поручил Токаев.

Вместе с тем он раскритиковал само отношение казахстанцев к нашей земле, заявив, что «к сожалению, именно наши граждане загрязняют наши горы, озера и степи», устраивают пожары на Кок-Жайляу, бросают мусор, убивают сайгаков и т.д. Глава государства подчеркну, что «мы должны показать, что мы действительно сострадательные хозяева своей земли».

«Все начинается с простых вещей, таких как не мусорить на улицах и не разжигать костры», - отметил президент, считая, что «проблема не в экологии – в патриотизме, не в праве - в сознании»: по его словам, «ребенок, который не сажает деревья во дворе с родителями, не видит доброты взрослых к животным, не приучен с раннего возраста к заботе о природе, не жалеет Родину, когда вырастет».