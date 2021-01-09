В Шымкенте задержали сторонника HAQ, перевозившего удостоверения для независимых наблюдателей

Утром 9 января в Шымкенте был задержан наблюдатель от общественного благотворительного фонда HAQ Аманулла Раманкулов. Как сообщила Vласти основатель HAQ Тогжан Кожалиева, он должен был передать по 300 удостоверений независимым наблюдателям в Шымкенте и Кызылорде.

«Мы приготовили 1 040 удостоверений. Из них должны были направить 300 в Шымкент и 300 в Кызылорду. И после вчерашних коллизий мы не смогли таксиста отправить. За нами была слежка, две машины. Мы решили отправить своего человека самолетом и передать этот груз. В 9:30 передали (Аманулле Раманкулову – V), и в 11 нам сообщили, что его задержали», - рассказала Кожалиева Vласти.

По ее словам, причины его задержания до сих пор неизвестны.

После выхода постановления ЦИК, требующего внесения изменений в устав организаций, планирующих наблюдать за выборами, фонд HAQ направил в Минюст документы для изменения своего устава. Министерство выдало организации обновленный устав вечером 6 января – за 4 дня до предстоящих парламентских выборов.