В Талдыкоргане и двух районах Алматинской области вводят локдаун по выходным

В Талдыкоргане, Коксуском и Ескельдинском районах Алматинской области вводят локдаун по выходным в связи с напряженной эпидситуацией, сообщает пресс-служба акимата региона.

«После новогодних выходных эпидемиологическая ситуация по КВИ в г. Талдыкорган остается напряженной – согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, город остается в «красной зоне», а в «желтой зоне» Коксуский, Ескельдинский и Панфиловский районы. Только за 11 дней января текущего года в г.Талдыкорган заболело 135 человек, Коксуском районе – 62 человека, Ескельдинском районе – 41 человек», - сообщили в акимате.

В целях усиления контроля за эпидемиологической ситуацией в Талдыкоргане, Коксуском и Ескельдинском районах с 13 января вводятся дополнительные ограничения на выходные дни (локдаун): будет приостановлена работа ресторанов, кафе (вынос и доставка – без ограничений), ТРЦ, торговых домов (за исключением продуктовых рынков, аптек, салонов красоты, химчисток), крытых рынков (продуктовые и непродуктовые), саун, СПА салонов, спортивно - оздоровительных центров, ледовых катков и др. А онлайн-обучение в школах продлевается до 21 января.

По состоянию на 12 января в регионе зарегистрировано 7731 случай КВИ. Заболеваемость в области начала расти в октябре 2020 года и за 3 месяца увеличилась в 7,5 раз. Сейчас в больницах на лечении находятся 434 человека, из них 29 в тяжелом состоянии.

«В структуре мест заражения КВИ наиболее высокий риск заражения в общественных местах (объекты торговли и общепита, рынки), где заразились 40% заболевших, и в семьях – 25%. Это говорит о том, что в праздничные дни жители города и близлежащих районов нарушали ограничительные меры, не соблюдая требования санитарного врача области», - отметили в акимате.