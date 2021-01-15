В декабре его госпитализировали с коронавирусом
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский
Фото: Global Look Press

Художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции, сообщает РБК.

Грачевский заразился 21 декабря, через неделю его госпитализировали в больницу. 31 декабря его супруга сообщила, что он находится в стабильно тяжелом состоянии, но переведен в реанимацию. 9 января стало известно, что Грачевского подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П. Королева, Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «организация кинопроизводства». Работал администратором на картинах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина. В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш», позднее создал одноименную киностудию.

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