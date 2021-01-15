Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

В декабре его госпитализировали с коронавирусом
Художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции, сообщает РБК.
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