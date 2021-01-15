​Facebook и Instagram удалили 59 аккаунтов, принадлежавших КНБ Казахстана

Facebook и Instagram удалили 59 аккаунтов и одну группу, созданные Комитетом национальной безопасности Казахстана. Эта сеть, вероятно, начала расширяться после протестов 2019 года и почти не имела подписчиков, заявила администрация социальных сервисов.

«Мы удалили 31 учетную запись и одну группу в Facebook, а также 28 учетных записей в Instagram, которые были созданы для внутренней аудитории Казахстана. Наше расследование выявило связи с лицами, аффилированными с Комитетом национальной безопасности и отделом по борьбе с экстремизмом УВД Северо-Казахстанской области. Эта сеть, похоже, расширялась в 2019-2020 годах на фоне протестов в Казахстане и почти не имела подписчиков, когда мы нейтрализовали ее. Мы установили эти факты после изучения публичной отчетности о части деятельности этой сети в Казахстане», - говорится в сообщении Facebook.

В последние три года администрация Facebook ведет мониторинг недобросовестных информационных кампаний, которые затем удаляются со всех принадлежащих компании платформ. Под недобросовестными кампаниями она подразумевает те, что строятся на фальшивых учетных записях и скоординированы определенными силами для манипулирования публичной дискуссией. Мониторинг затрагивает как внутренние кампании представителей негосударственного сектора, так и кампании иностранных и государственных субъектов. Однако точные критерии своего отбора компании не проясняют.