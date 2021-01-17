Алексей Навальный вылетает в Москву

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сел в самолет авиакомпании "Победа" рейсом из Берлина в Москву, показал в прямом эфире телеканал "Дождь".

О решении вернуться на родину после четырез месяцев в Германии, где Навальный лечился и проходил реабилитацию из-за отравления «Новичком», он объявил 13 января.

Как ожидается, по возврашении в Москву Навальный может быть арестован. В конце декабря Федеральная служба исполнения наказаний России заявила, что требует заменить условный срок, назначенный политику по делу о мошенничестве, на реальный. Против него также возбудили еще одно уголовное дело якобы о хищениях.

Навальный заявил, что не боится возвращаться в Россию и не ожидает ареста.

В аэропорту Внуково, куда около 22:30 по времени Алматы, должен приземлиться самолет "Победы", собираются сторонники Алексея Навального. Там заметно большое число автозаков и спецтехники. В аэропорту журналисты "Дождя" также заметили большую группу молодых людей, которые говорят, что приехали встречать певицу Ольгу Бузову.