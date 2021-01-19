Казахстанский актер Алимгазы Райнбеков скончался от коронавируса

«С прискорбием сообщаем, что сегодня 19.01.21 на 86-ом году жизни умер советский и казахстанский актер Алимгазы Райнбеков, сыгравший главную роль в фильме «Ангел в тюбетейке» и во многих других картинах. Как сообщила дочь Сурия Раинбекова, причиной смерти актёра стал коронавирус. Коллектив киностудии «Казахфильм» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алимгазы Смагуловича», - говорится в сообщении киностудии в Instagram.

Похороны Алимгазы Райнбекова состоятся завтра в селе Мамбет Коксуйского района Алматинской области.

Алимгазы Смагулович родился 1 декабря 1936 года в Алматинской области. Работал в совхозе водителем. Был замечен на спортивных соревнованиях и в 1965 году приглашен на съемки фильма «Крылья песни», а в 1968 году исполнил главную роль в фильме «Ангел в тюбетейке» режиссера Шакена Айманова. Эта роль принесла ему наибольшую известность. Сыграл еще в нескольких фильмах, среди которых «Тревожное утро», «Кровь и пот», «Синий маршрут», «На перевале» и др. В 2016 году снялся в фильме «Ангел в тюбетейке-2».