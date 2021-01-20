Сагындык Телибаев возглавил метрополитен Алматы

Кожагапанов отметил, что Телибаев является опытным управленцем, имеет большой стаж работы в области транспорта. А акимом города поставлен ряд конкретных задач перед метрополитеном – это улучшение качества пассажирского обслуживания, повышение уровня безопасности, увеличение пассажиропотока. Замакима поручил новому руководителю предприятия уделить отдельное внимание дальнейшему развитию метрополитена в целом.

Сагындык Телибаев начал трудовую деятельность в метрополитене с должности горно-технического инспектора отдела капитального строительства АО «Алматыметроқұрылыс», был ведущим инженером по горно-капитальным работам отдела капитального строительства ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Дирекция строящегося метрополитена города Алматы», ведущим инженер по технической документации технического отдела КГП «Метрополитен» города Алматы. Также он работал в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, последние несколько лет возглавлял управление городской мобильности.