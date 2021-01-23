На акцию в поддержку Навального в Москве вышли 40 тысяч человек - Reuters

Как минимум 40 тысяч человек приняли участие в акции протеста в поддержку политика Алексея Навального в Москве, оценило агентство Reuters. Издание Meduza называет протесты одними из самых масштабных в истории России.

В Санкт-Петербурге, по оценкам СМИ, в акции участвует до десяти тысяч человек. Масштабные акции также проходят во всех крупных городах России, в том числе в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Красноярске, Иркутске и других.

Протестующие скандируют "Путин - вор", "Россия будет свободной", "Свободу Навальному", "Свободу политзаключенным" и другим.

По данным издания "ОВД-инфо", к этому моменту по всей России задержано 1 338 человек - эти данные постоянно обновляются и быстро растут.

В Москве вскоре после начала акции была задержана Юлия Навальная - супруга Алексея Навального.

Политик Алексей Навальный вернулся в Россию в начале недели после пяти месяцев в Германии, где он лечился после отравления ядом "Новичок". Политик был задержан на паспортном контроле, а позднее арестован на 30 суток. Уже после его ареста был опубликован фильм "Дворец для Путина", рассказывающий о громадном дворце президента России, построеном на черноморском побережье. К этому моменту фильм собрал более 66 млн. просмотров.