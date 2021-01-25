Деятельность Бюро по правам человека приостановили на три месяца

Управление государственных доходов Ауэзовского района Алматы своим решением приостановило деятельность Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности и фонда "Международная правовая инициатива", а также обязало организации выплатить штрафы в размере 200 и 400 МРП.

Как сообщил Vласти Андрей Гришин, редактор сайта Казахстанского международного бюро по правам человека, в управлении госдоходов организации выдали постановление о приостановлении их деятельности до 15 апреля, а также обязали выплатить штраф в размере 200 МРП.

"Мы, конечно же будем подавать на апелляцию. Как и все остальные 15 организаций по Казахстану (столкнувшиеся с давлением налоговых органов - V). Вообще по закону нам ничего не могли предъявить, а даже то, что они предъявили - у этого давно прошли сроки давности. Более того, были проблемы с протоколами, их делали задним числом. Нарушили все, что могли вообще", - отметил Гришин.

Глава фонда "Международная правовая инициатива" Айна Шорманбаева считает, что "совершенно технические вопросы превратили в огромную проблему". "Даже если там были какие-то неточности - это только технический вопрос, который не влияет на вопросы налогообложения. Никакого ущерба нет ни государству, ни нам, ни обществу. Несколько раз рассмотрение дела переносилось, сегодня нам заявили, что мы должны выплатить штраф порядка 400 МРП и приостановить нашу деятельность на три месяца. Мы с этим несогласны, это решение направлено на подавление гражданского общества в Казахстане. Мы будем подавать аппеляцию", - сказала она Vласти.

В конце ноября 7 гражданских и правозащитных организаций заявили о давлении налоговых служб. В течение нескольких недель до того они получали извещения о нарушениях при заполнении отчетности для надзорных ведомств за последние несколько лет. Это грозит неправительственным организациям большими штрафами и приостановкой деятельности. Организации связывали это давление с приближающимися выборами в мажилис и маслихаты.

В середине января решение о приостановке деятельности на три месяца было принято в отношении общественного объединения "Эхо", которое более 20 лет занимается наблюдением за выборами.