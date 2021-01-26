Мировая экономика сократилась в 2020 году на 4,3% - ООН

В 2020 году в условиях пандемии коронавируса и ограничительных мер мировая экономика сократилась на 4,3%. Об этом, как пишет «Коммерсантъ» , говорится в докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы».

«Мировой ВВП в 2020 году снизился примерно на 4,3% — это самое резкое сокращение производства со времен Великой депрессии. Во время Великой рецессии 2009 года мировое производство сократилось на 1,7%», - говорится в докладе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал кризис, вызванный коронавирусом, сильнейшим за последние 90 лет.

«Мы переживаем самый тяжелый кризис в области здравоохранения и экономики за последние 90 лет. Оплакивая растущее число погибших, мы должны помнить, что выбор, который мы делаем сейчас, определит наше коллективное будущее», - прокомментировал он выводы доклада.

По оценкам экспертов ООН, пандемия сильнее всего ударила по развитым странам, так как многие европейские страны и некоторые штаты США приняли строгие карантинные меры в начале пандемии. В организации ожидают, что объем производства в развитых странах сократится на 5,6% в 2020 году, а в 2021 году прогнозируется восстановление роста до 4,0%, а восстановление экономики в мире – на 4,7%.