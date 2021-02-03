В компании опровергают информацию, что он скончался от коронавируса
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Умер один из совладельцев ERG Ибрагимов

Совладелец одной из крупнейших промышленных компаний Казахстана Eurasian Resource Group Алиджан Ибрагимов скончался на 68-м году жизни, подтвердили Vласти в департаменте коммуникаций ERG.

В компании пообещали вскоре представить информационное сообщение о кончине Ибрагимова.

Одновременно в ERG опровергли информацию о том, что бизнесмен умер от последствий коронавируса.

Между тем, по данным двух источников Vласти в бизнес-кругах, Ибрагимов был госпитализирован в одну из клиник Бельгии не менее двух месяцев назад с коронавирусом. Его состояние было тяжелым, он находился в коме.

67-летний Алиджан Ибрагимов – единственный из трех крупнейших акционеров ERG, у кого было казахстанское гражданство. Журнал «Forbes Казахстан» оценивал его состояние в $900 млн.

Ибрагимов родился в Кыргызстане, но с конца 1980-х жил и работал в Казахстане, где вместе со своими друзьями и партнерами – Александром Машкевичем и Патохом Шодиевым – сделал состояние.

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