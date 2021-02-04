Лукпан Ахмедьяров потребует привлечь виновных в воспрепятствовании его журналистской деятельности

Главный редактор издания «Уральская Неделя» Лукпан Ахмедьяров намерен добиваться возбуждения уголовного дела о воспрепятствовании журналистской деятельности после того, как в среду его дважды задержали и не дали добраться до Атырау, где он планировал встречать освобождающегося из колонии активиста Макса Бокаева. Об этом он сообщил Vласти по телефону.

В первый раз Ахмедьяров был задержан утром в среду по пути из Уральска в Атырау. Второе задержание произошло уже в Уральске, когда Ахмедьяров вышел на пикет к управлению полиции Абайского района и вывесил плакат со словами «Полиция или гестапо»?

«Я просто сегодня увидел, насколько огромные ресурсы полиции отвлекаются на вот этот вот кордебалет с отслеживанием нас, – пояснил он свою акцию протеста. – То есть, колоссальные ресурсы отвлекаются внутренние, человеческие. Я был взбешен тем, что полиция занимается политическим сыском, что они это оправдывают какими-то законами, причем они делают явно незаконные вещи. То, что я вышел туда с плакатом – это, действительно, какая-то ответная реакция». За вывешенный плакат в отношении журналиста спустя два часа после задержания составили административный протокол.

«Сегодня в отношении меня составили только один протокол, это протокол объяснения по факту того, что я прилепил на полицейский участок свой плакат. Они взяли у меня вот этот протокол объяснения, и когда я спросил, вы вообще по какой статье ко мне предъявляете претензии, задерживаете меня, они назвали статью 505 КоАП (нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов – V)», – рассказал Ахмедьяров Vласти. Он подчеркнул, что будет добиваться привлечения к ответственности задержавших его по пути в Атырау.

«Когда я сегодня давал пояснения, когда с плакатом меня задержали, я сказал, что все, что сегодня произошло, я расцениваю как уголовное преступление, которое совершено в рамках статьи 158 Уголовного кодекса - воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, часть вторая, это с использованием служебного положения. Я заставил их внести в протокол эту фразу, и я там говорю, что требую вести расследование именно по этой статье, потому что в отношении меня и моих коллег было совершено преступление именно по этой статье. Мой опыт подсказывает, что вся эта бюрократическая машина очень боится бумаги, на которой написано что-то очень конкретное и очень прямое. И поэтому я, естественно, обращусь в прокуратуру и обязательно буду ставить вопрос о том, чтобы по этой 158 статье Уголовного кодекса Республики Казахстан было начато досудебное расследование, чтобы оно было проведено и было доведено до логического конца», – также сообщил он.