Сокращение экономики Казахстана замедлилось, заявляют в правительстве

По итогам января-марта 2021 года ВВП Казахстана сократился на 1,6%, сообщил в понедельник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев, продолжая называть это «отрицательным ростом».

«По итогам первого квартала наблюдается улучшение макроэкономических показателей. В реальном секторе без учета горнодобывающей промышленности рост ускорился до 7,9%. Инвестиции в основной капитал без горнодобычи возросли на 34%. Годовая инфляция замедлилась до 7,0%. В результате, темп роста ВВП улучшился с минус 2,9% в январе-феврале до минус 1,6% в январе-марте», - сказал Иргалиев.

По его словам, ускорение темпов роста отмечается в отраслях обрабатывающей промышленности: в машиностроении - на 21,8%, производство строительных материалов – на 30,1%. В обрабатывающей промышленности рост составил 7,5%.

В целом, положительный рост отмечается в 13 регионах, снижение – в трех регионах – это Атырауская, Западно-Казахстанская и Туркестанская области.