В Казахстане 4,5% населения живет в домохозяйствах, имеющих доходы ниже прожиточного минимума

В четвёртом квартале 2020 года количество домохозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, выросло на 12% за год, до 140,6 тыс. В этих домохозяйствах проживало 858,5 тыс. человек — сразу на 20,1% больше, чем годом ранее, пишет аналитическое издание Finprom.
Таким образом, порядка 4,5% населения Казахстана проживало в домохозяйствах, имеющих доходы ниже прожиточного минимума.
Больше всего таких домохозяйств в Туркестанской области – 27,9 тыс., Алматы – 15,5 тыс. и Восточно-Казахстанской области – 11,6%.
Среди беднейших домохозяйств страны 4,6 тыс. (плюс 49,5% за год) имеют доходы ниже стоимости продовольственной корзины. В этих домохозяйствах проживает более 28 тыс. человек (плюс 84,2% за год), отмечает издание.
Население Казахстана приближается к 19 млн. человек.