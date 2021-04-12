Число таких людей выросло в прошлом году на 20%
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В Казахстане 4,5% населения живет в домохозяйствах, имеющих доходы ниже прожиточного минимума
Фото Жанары Каримовой

В четвёртом квартале 2020 года количество домохозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, выросло на 12% за год, до 140,6 тыс. В этих домохозяйствах проживало 858,5 тыс. человек — сразу на 20,1% больше, чем годом ранее, пишет аналитическое издание Finprom.

Таким образом, порядка 4,5% населения Казахстана проживало в домохозяйствах, имеющих доходы ниже прожиточного минимума.

Больше всего таких домохозяйств в Туркестанской области – 27,9 тыс., Алматы – 15,5 тыс. и Восточно-Казахстанской области – 11,6%.

Среди беднейших домохозяйств страны 4,6 тыс. (плюс 49,5% за год) имеют доходы ниже стоимости продовольственной корзины. В этих домохозяйствах проживает более 28 тыс. человек (плюс 84,2% за год), отмечает издание.

Население Казахстана приближается к 19 млн. человек.

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