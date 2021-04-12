В Казахстане 4,5% населения живет в домохозяйствах, имеющих доходы ниже прожиточного минимума

В четвёртом квартале 2020 года количество домохозяйств, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, выросло на 12% за год, до 140,6 тыс. В этих домохозяйствах проживало 858,5 тыс. человек — сразу на 20,1% больше, чем годом ранее, пишет аналитическое издание Finprom.