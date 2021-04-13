В понедельник главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление . Согласно нему, с 14 апреля казахстанцев не будут пускать на борт самолета без результатов ПЦР-тестирования. Оно также вводит поправки, разрешающие организацию мобильных пунктов и бригад для проведения вакцинации.

Ранее без результатов ПЦР-тестирования на рейсы не допускались только иностранные граждане. После внесения изменений постановление главного государственного санврача от 23 октября 2020 года было изложено в следующем варианте: «Пассажиров, не представивших справку, не допускать к посадке на борт воздушного судна». В документе точно не разъяснено, касается ли нововведение только международных рейсов.

Вместе с тем в новом постановлении исключен пункт об обязательном помещении казахстанцев в карантинный стационар и проведении ПЦР-тестирования в случае отсутствия справки.

Постановлением также разрешена организация передвижных прививочных пунктов или выездных бригад для повышения доступности вакцинации и более простого получения прививки. Прививочная бригада при этом должна формироваться в каждом прививочном пункте с учетом ежедневной нагрузки на 1 бригаду – не более 300 прививок. В состав 1 прививочной бригады должны входить: врач - 1, прививочная медсестра – 1 и при необходимости регистратор – 1. В сельской местности допускается организация прививочной бригады в составе: фельдшер (при отсутствии врача) - 1, прививочная медсестра - 1, при необходимости регистратор – 1.

Upd. Внесено уточнение о том, что новое постановление точно не разъясняет на какие рейсы − международные и/или внутренние − распространяется требование по предоставлению результатов ПЦР-теста.