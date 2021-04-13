Премьер доложил Токаеву о полной обеспеченности страны лекарствами и медизделиями

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отчитался президенту Касым-Жомарту Токаеву о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, общая загруженность больничных коек составляет 41%, а реанимационных − 27%. Система здравоохранения на сегодняшний день полностью обеспечена необходимым объемом лекарств и медизделий, говорится в сообщении Акорды.

По словам премьера, в медучреждениях страны сформирован месячный запас лекарств, на складах «СК-Фармация» и аптеках – двухмесячный. Во всех регионах имеются стабилизационные фонды с лекарствами, средствами защиты и шприцами на три месяца.

С апреля текущего года, заявил он, в регионах будет обеспечена вакцинация 2 миллионов человек ежемесячно. В сентябре планируется завершить вакцинацию 10 миллионов граждан.