Премьер доложил Токаеву о полной обеспеченности страны лекарствами и медизделиями

В стране, по словам главы правительства, остаются свободны 59% больничных коек и 73% реанимационных
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отчитался президенту Касым-Жомарту Токаеву о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, общая загруженность больничных коек составляет 41%, а реанимационных − 27%. Система здравоохранения на сегодняшний день полностью обеспечена необходимым объемом лекарств и медизделий, говорится в сообщении Акорды.
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