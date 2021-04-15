Экспорт за первые два месяца сложился на уровне $7,1 млрд, а импорт – $4,7 млрд
Профицит торгового баланса Казахстана в январе-феврале 2021 года составил $2,3 млрд
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Профицит торгового баланса Казахстана в январе-феврале 2021 года составил $2,3 млрд. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился вдвое, сообщает Ассоциация финансистов Казахстана.

По предварительным данным Агентства по стратегическому планированию и реформам в январе-феврале внешнеторговый оборот Казахстана составил $11,8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года он сократился на 17%. Экспорт упал на 25% до $7,1 млрд, а импорт сократился на 2% до $4,7 млрд долларов.

В 2020 году размер профицита составил $7,4 млрд. Из-за сжатия мировой экономики на фоне пандемии коронавируса, а также снижение цен на энергоносители экспорт из Казахстана упал на 20% до $46,6 млрд, тогда как импорт вырос на 3,7% почти до $39,2 млрд.

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